Новая тактика мигрантов по прорыву границы ЕС

Прошедшая ночь не стала исключением. Попытки штурма белорусско-польской границы продолжаются, только теперь мигранты используют другие методы.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак:

"Мигранты и белорусские спецслужбы применяют новую тактику, у нас нет сомнений в том, что атаки по прорыву нашей границы координируются белорусскими службами. __Теперь небольшие группы людей пытаются пересечь белорусско-польскую границу сразу в нескольких местах".

Ранее лидер Беларуси Александр Лукашенко предложил и. о. канцлера Германии Ангеле Меркель создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тысяч мигрантов. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт.

Однако, министр внутренних дел Германии Хорст Зееехофер заявил, что Германия не намерена принимать беженцев, которые находятся на границе между Польшей и Беларусью.

Польские власти, в свою очередь, укрепили свои границы и пресекают все попытки мигрантов попасть в ЕС.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко:

"Их не пропустили. И вот там началась эта потасовка. Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил. Что мы обнаружили сегодня? Вы (ЕС, Польша) туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, чем тараканов травят и сорную растительность уничтожают".

В четверг из Минска вылетели к себе на родину 374 мигранта, преимущественно иракцы. Тем не менее по словам пресс-секретаря лидера Беларуси Натальи Эйсмонт, в стране находятся ещё около 7000 выходцев из Ирака, Сирии и Йемена.