Беспорядки в Уагадугу: власти опровергают сообщения о перевороте

Неспокойная ситуация в столице Буркина-Фасо Уагадугу: в воскресенье утром в ряде казарм и на базе ВВС произошла стрельба. Официальный представитель буркинийского правительства и министр обороны опровергли появившуюся в соцсетях информацию о захвате власти.

После этого служба мониторинга всемирной сети NetBlocks зафиксировала неполадки в работе интернета в стране.

"Могу официально опровергнуть слухи об аресте президента. Ни один из инстиуттов власти не пострадал. Все эти действия локализованы, каждое из мест происшествия оцеплено и мы следим развитием событий", — сообщил министр обороны Эме Бартелеми Симпоре.

На центральной площади Уагадугу затем собрались около сотни человек, которые заявили о поддержке военных. Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов

Беспорядки произошли почти две недели после задержания и группы военных, которых подозревают в подготовке захвата власти в стране. В последние несколько месяцев президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами