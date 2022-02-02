Циндао: сочетание древних традиций и инновационного бизнеса

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Город Циндао, который часто называют «жемчужиной Желтого моря», раскинулся на берегах широкого залива в южной оконечности полуострова Шаньдун. Циндао окружен пляжами, а над его горизонтом, на фоне покрытых облаками горных вершин, возвышаются стеклянные башни умопомрачительной высоты.

Лаошань, самая высокая из этих гор, имеет высоту 1 113 м и известна как место зарождения даосизма – религиозного и философского течения древнего Китая, согласно которому люди и животные должны жить в гармонии с Дао, то есть Вселенной. Это величественное и священное место уже тысячи лет назад чтилось императорами, и даже сегодня здесь расположено множество монастырей.

К культурным и научным достижениям Циндао можно отнести процветающую кино- и ТВ-индустрию, а также несколько крупных морских исследовательских центров. Богатое историческое наследие города, включающее период, проведенный под немецким правлением, заметно по любопытному смешению архитектурных стилей и, конечно же, всемирно известной пивоварне «Циндао».

Циндао является крупным морским портом. Здесь живут почти шесть миллионов человек. В состав города входят более семи районов общей площадью 11 тыс. кв. км. В дополнение к свой популярности в качестве курорта, Циндао стремительно превращается в международный коммерческий центр. Свои отделения здесь имеют 172 компании, входящие в список Fortune Global 500, в том числе Nokia, Panasonic и IBM, которые сейчас ведут в городе инвестиционную деятельность.

Встречи на высшем уровне и конференции, проходящие в Циндао, привлекают бизнес-лидеров со всего мира. В 2021 году на проведенный всего лишь во второй раз саммит руководителей транснациональных корпораций собрались 10 тыс. участников и более 500 отраслевых лидеров.

Кроме того, за последние годы в городе прошли такие крупные встречи и мероприятия, как Международная выставка садоводства в Циндао (2014 г.), соревнования по парусному спорту на летних Олимпийских играх (2008 г.), летний саммит предпринимателей «Ябули» (2020 г.), Китайско-европейский форум предпринимателей Циндао (2020 г.), а также Международная конференция интернет-индустрии (2021 г.).

Особенно успешным оказался получивший международное признание саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2018 года, в первый раз проведенный не в Шанхае или Пекине.

В течение 2021 года особое внимание в Циндао было уделено инвестициям и реализации широкого круга муниципальных проектов в различных отраслях – от морского судостроения до сельского хозяйства и экологичной энергетики.

Qingdao euronews

За первые три квартала прошлого года ВВП города вырос до 1031,036 млрд юаней, что соответствует годовому приросту на 10,7%. Это немного выше, чем в целом как по Китаю, так и по провинции. В то же время объем продаж потребительских товаров достиг 40,03 млрд юаней, показав рост на 18%, а объем долгосрочных инвестиций в город вырос на 10,9%.

Внешнеторговый оборот составил 622,59 млрд юаней, что на 36,6% выше, чем в предыдущем году. Эти цифры производят особенно сильное впечатление, если учесть последствия пандемии COVID-19.

Должное место в повестке дня также отводится устойчивому развитию, что способствует инвестициям в такие проекты, как Китайско-немецкий экопарк, представляющий собой промышленный комплекс площадью 11,6 кв. км, использующий новейшие технологии для максимального приближения выбросов углерода к нулевому уровню.

В 2019 году благодаря усилиям, направленным на повышение стандартов в области охраны окружающей среды, внедрение «зеленых технологий» и продвижение экологической осведомленности среди населения, Циндао получил звание «Самого экологически конкурентоспособного города Китая». Спустя год создатели проекта «Эдем», представляющего собой огромный комплекс биомов и ботанических садов в Корнуолле (Великобритания), приступили к строительству похожей площадки на восстановленном участке земли рядом с Циндао, которая должна открыться в 2023 году.

Внимание к вопросам устойчивого развития является лишь одним из аспектов стремления к созданию гармоничной городской среды. Ранее город Циндао был отмечен такими наградами, как «Национальный город высокого уровня цивилизации», «Один из ведущих 10 городов Китая по качеству жизни», «Национальный город высокого уровня санитарии», а также «Самый счастливый город Китая». Циндао все в большей степени рассматривается как значительный финансовый и деловой центр, но люди, отвечающие за непрерывное развитие города, полны решимости сохранить и улучшить и качество жизни тех, кто в нем живет.