Циндао принимает Китайский форум по управлению капиталом

Китай — вторая по величине экономика мира — преисполнен решимости максимально использовать благоприятные возможности, открывающиеся в результате проведения политики планомерного развития, всеобъемлющих реформ и инновационного роста.

Одной из главных причин такого феноменального успеха является стратегия создания экспериментальных экономических зон в разных регионах страны.

Одним из таких регионов стал и Циндао — город на побережье Желтого моря с населением девять миллионов человек. Расположенный на юго-востоке провинции Шаньдун, Циндао славится своей исторической архитектурой и по праву считается центром бизнеса, туризма, киноиндустрии и океанографических исследований. Он также знаменит на весь мир своим пивом Tsingtao, которое выпускается на заводе, основанном немецкими пивоварами в конце 19 века. Кроме того, город постепенно завоевывает звание финансового центра и становится популярным местом проведения значимых отраслевых мероприятий.

С 5 по 7 июля, пятый год подряд, Циндао принимал у себя Китайский форум по управлению капиталом. В этом году он прошел под девизом «Инвестиции в финансовые инновации в судоходстве».

Форум собрал на своих полях ведущих мировых экспертов в области финансов и управления капиталом, включая руководителей национальных органов финансового контроля, международных и китайских финансовых организаций, а также компаний по управлению частным капиталом.

В форуме приняли участие и представители нескольких китайских городов, среди которых были ключевые фигуры провинциальных и муниципальных правительственных организаций, осуществляющих надзор за финансовым сектором.

Это мероприятие стало открытой площадкой для обмена мнениями, на которой участники, представляющие самые разнообразные финансовые институты, смогли обсудить новейшие инновации и проекты в финансовом секторе, а также в области управления капиталом.

Форум, организованный китайским деловым журналом Caijing и его аффилированным аналитическим агентством при поддержке муниципального правительства Циндао, включал пять пленарных заседаний и девять саммитов. На форуме обсуждался самый широкий спектр вопросов: от венчурного капитала до мобильных платежей, от финансирования производственно-сбытовой цепочки до глобального распределения активов.

Форум является не только мероприятием, организованным в целях продвижения стратегий развития в области управления капиталом в Китае, но и важным инструментом для создания передовой и авторитетной коммуникационной площадки, призванной стимулировать дискуссии и обмен мнениями между представителями финансовых, политических и деловых кругов.

Ежегодный форум имеет ключевое значение для успешного ребрендинга Циндао в качестве экспериментальной зоны в сфере управления капиталом. Экономический рост Китая во много обязан созданной в 1970-е годы системе свободных экономических зон, которые предлагают иностранным компаниям благоприятные условия для работы. Со временем поток иностранных инвестиций хлынул во все регионы Китая, и свободные экономические зоны утратили свое прежнее значение, однако эта система все еще играет важную роль в обеспечении экономического роста страны, гарантируя выгодные условия, эффективную инфраструктуру и финансовые стимулы в целом ряде отраслей.

Циндао стал одним из бенефициаров этой системы и за пять лет превратился в экспериментальную зону проведения финансовой реформы, что позволило ему позиционировать себя как глобальный финансовый центр. Это первая в своем роде зона, в которой последовательно и планомерно реализуется политика управления капиталом. Согласно опубликованному в марте 2019 г. индексу глобальных финансовых центров, Циндао занимает 29 место в топ-100 ведущих мировых финансовых центров. С каждым годом город укрепляет свои позиции на международной арене, поскольку обладает мощным промышленным потенциалом, является одним из крупнейших портов Китая, а из его аэропорта выполняются прямые рейсы во все страны мира.

Экономическая зона Циндао динамично развивается. На сегодняшний день реализовано более 60 инновационных проектов. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшийся здесь в 2018 г., придал городу дополнительный импульс к росту, поскольку выступление председателя КНР Си Цзиньпина, во время которого он рассказал о направлении будущего развития провинции Шаньдун, стало стимулом для привлечения еще больших инвестиций из Китая и других стран.

Реализация инициатив, представленных на саммите ШОС, способствовала ускорению процесса реформирования, дальнейшему расширению торгового сотрудничества и улучшению деловой среды. Уже достигнуты большие успехи в области преобразования кинетической энергии, научно-технологических инноваций, разработки искусственного интеллекта и развития наукоемкого промышленного производства.

В Циндао также планируется построить центр финансовых инноваций для торгового судоходства. Достижение всех поставленных целей потребует создания гибкой финансовой системы, использующей все преимущества экономической зоны, которая призвана стать международным центром управления капиталом. В последние годы Циндао играет все более важную роль в экономике Китая, которая, в свою очередь, становится одним из основных двигателей мирового прогресса.