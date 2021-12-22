Маркетинговая кампания Hisense в Европе призвана укрепить международный имидж компании

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Компания расширяется на международном рынке, и ключевые направления включают в себя локализованные рыночные исследования и повышение узнаваемости бренда.

Компания начала свою деятельность как скромный производитель радиотоваров в Циндао, на восточном побережье Китая. Сейчас Hisense – это ключевой игрок, выпускающий электрооборудование и электробытовые приборы, в подразделениях которого по всему миру работают более 80 000 человек.

В первые годы Hisense занимала заметное место в секторе телевизоров, а сейчас в ее ассортимент входят кондиционеры, стиральные машины и другие электроприборы. В течение многих лет Hisesnse развивалась и адаптировалась в соответствии с требованиями современного спроса, и в данный момент она занимает огромную долю рынка высококачественной техники для дома, организаций и крупных городов.

В то же время компания сумела скорректировать свою бизнес-модель и переключиться с сегмента В2С, начав поставки продуктов и услуг другим компаниям.

© Qingdao euronews

Изучение потребностей потребителей в различных регионах

Одновременно с развитием структуры и бизнеса Hisense расширила и географию своей деятельности – ее центры маркетинга и НИОКР, а также производственные предприятия работают по всему миру.

В одном из своих интервью в СМИ председатель совета директоров Hisense Group Чжоу Хоуцзянь рассказал о стремлении компании открывать и поддерживать крупные предприятия в Европе и США. Он сказал, что, по его мнению, Hisense может стать брендом действительно мирового класса и создавать продукцию мирового класса, только если она удовлетворит потребности этих рынков.

Европейские потребители особенно чувствительны к узнаваемости бренда, но для транснациональных игроков основной сложностью является разнообразие культур и языков на рынках. Основной стратегией развития Hisense на европейском рынке является широкое распределение ресурсов, позволяющее компании идентифицировать ключевые запросы потребителей на локальном уровне.

Хуан Пэн, вице-президент Hisense в Великобритании, проиллюстрировал данную стратегию, примером: популярность морозильников в этой стране объясняется тем, что из-за климата местные продукты в зимнее время оказываются в дефиците. Таким образом, в холодильниках на британском рынке место между холодильником и морозильной камерой, как правило, делится пополам.

Таким же образом холодный и влажный климат Великобритании влияет на устанавливаемую по умолчанию скорость режима отжима в стиральных машинах. В Великобритании эта скорость составляет 1400 об/мин (в Китае обычная скорость отжима – от 1000 до 1200 об/мин).

Hisense работает над исследованиями локального уровня уже более 10 лет, настраивая свои маркетинг и производство на местные потребности.

© Qingdao euronews

Имя, которое у всех на слуху

Название Hisense давно известно европейским потребителям, знакомым с недорогими бытовыми приборами, а также благодаря спонсорству спортивных мероприятий, но дополнительный толчок к консолидации узнаваемости бренда был обеспечен распространенностью мониторов этой марки в общественных местах.

Мониторы Hisense можно увидеть в таких локациях как Парк-де-Пренс (домашний стадион футбольного клуба «Пари Сен-Жермен»), магазин футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» на Елисейских Полях в Париже, автозаправочные станции ВР в Великобритании, рестораны сети KFC в Польше, новый ледовый стадион «Джордал Амфи» в Осло и Норвежская галерея искусств.

В эпоху, когда узнаваемость бренда является ключевым движущим фактором продаж, Hisense рассматривает такой тип маркетинга с использованием окружающего пространства как критический важный компонент повышения узнаваемости.

В 2016 г. Hisense стал первым в истории китайским брендом-спонсором в истории Европейского чемпионата УЕФА, а в 2020 г. Hisense выступила в этой роли еще раз. Усилия компании в сфере спортивного спонсорства также нашли применение на Чемпионате мира по футболу, где Hisense была официальным спонсором в 2018 г., Компания снова станет им в 2022 г. на Кубке мира в Катаре.

© Qingdao euronews

Такое спонсорство обеспечивает признание на международном уровне и экспоненциально повышает потребительское доверие, а также возможности для дальнейшего роста на региональном уровне. В результате спонсорства на Чемпионате Европы УЕФА 2016 г., свою готовность обсудить возможности совместного бизнеса выразили такие европейские бренды как Darty, крупнейшая розничная сеть бытовой электроники во Франции. После 2016 г. доля иностранных доходов в общей выручке Hisesnse выросла с менее чем 20% до более чем 42%.

«Крупнейшие рынки коммерческих мониторов расположены в шести странах Европы и в США. В каждом их этих регионов у нас действуют целевые команды по бизнесу, а также предпродажному и послепродажному обслуживанию», – говорит Ло Юн, заместитель генерального менеджера департамента развития В2В бизнеса в Hisense International Marketing Company.

С января по октябрь 2021 г. объем продаж коммерческих дисплеев Hisense вырос на более чем 240% по сравнению с тем же периодом в 2020 г.

Благодаря такому уровню международного признания Hisense может сосредоточиться на реализации возможностей развития в данной индустрии. Это позволит не только обеспечить рост собственного бизнеса, но также преобразовать и модернизировать отрасль в целом, что рассматривается как фундамент видения и конкурентного преимущества компании.