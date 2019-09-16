Лидеры мирового бизнеса приедут на саммит в китайском Циндао

Лидеры отраслей и главы компаний из рейтинга 500 крупнейших компаний мира встретятся в октябре на 1-м ежегодном Циндаоском саммите руководителей транснациональных корпораций.

Саммит, организованный министерством коммерции Китая и правительством провинции Шаньдун при поддержке Конференции OOН по торговле и развитию, соберет ключевых игроков транснациональных корпораций, ведущих политиков, деятелей науки и образования.

Саммит пройдет в Циндао, прибрежном городе на юго-востоке провинции Шаньдун, с 19 по 22 октября 2019 года. В эти дни страна будет отмечать 70-летие образования Китайской Народной Республики.

На пресс-конференции 21 августа заместитель министра коммерции Цянь Кемин представил повестку дня грядущего саммита, цель которого – продвижение политики открытости и укрепление сотрудничества в сфере международного бизнеса.

«Китай откроет транснациональным компаниям еще большие инвестиционные возможности, а также создаст для них более стабильную, справедливую, прозрачную и предсказуемую среду», ― подчеркнул Цянь Кемин.

Он также отметил, что проведение саммита – часть плана по претворению в жизнь директив председателя Си Цзиньпина и пример «успешной организации мероприятия, а также придания нового импульса развитию города», который претерпел значительные изменения со дня проведения в нем саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне 2018 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность создания платформы для диалога между Китаем и международными корпорациями. Уже 490 из 500 крупнейших компаний мира инвестировали в Китай, а сами китайские компании глубоко интегрированы в глобальную экономику. В настоящее время 119 китайских компаний входят в рейтинг 500 крупнейших компаний мира, по версии журнала Fortune.

Саммит также должен открыть возможность для продвижения китайских городов и провинций не только как центров передового опыта и потенциальных объектов инвестирования, но и как центров подготовки высококвалифицированного персонала.

На саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием, ответственностью и управлением, а также возможные пути обмена мнениями и укрепления взаимного доверия между компаниями.

Закрытую встречу на тему внедрения закона об иностранных инвестициях проведет на саммите Министерство коммерции с целью обсудить различные нормативные документы и соответствующие законодательные акты с представителями международных компаний. Другие встречи за закрытыми дверями будут посвящены упрощению таможенных процедур и защите интеллектуальной собственности.

Одновременно с саммитом будут проходить выставки, форумы и семинары. Ккоме того, при поддержке Forbes Group состоится церемония награждения глав китайских транснациональных корпораций. Некоторые компании провинции Шаньдун планируют провести форумы, на которых будут обсуждаться тенденции развития и взаимовыгодные инициативы.

Такие корпорации, как BP, Siemens и Hewlett-Packard, проведут презентации и информационные мероприятия по самому широкому спектру вопросов включая новейшие разработки в области информационных технологий, новые источники энергии, современное оборудование, здравоохранение, эксклюзивный туризм и финансы.

Саммит получил положительный отклик среди лидеров мирового бизнеса; на сегодняшний день свое участие уже подтвердили 188 руководителей транснациональных компаний, 49 из которых входят в рейтинг 500 крупнейших компаний мира. На полях саммита представители бизнеса из 26 стран и регионов мира встретятся со своими коллегами как минимум из 53 транснациональных корпораций Китая.

Заместитель председателя правительства провинции Шаньдун Жэнь Айжун рассказала журналистам, что саммит обеспечит провинции последовательное претворение в жизнь политики открытости для иностранного бизнеса и ускорит реализацию многих энергетических проектов, находящихся в стадии подготовки.

«Транснациональные корпорации – это движущая сила глобализации экономики и иностранного инвестирования, а саммит продемонстрирует открытость Китая, предоставив транснациональным корпорациям возможность рассказать о своих проблемах, высказать свое мнение, поделиться опытом, а также создав платформу для изучения их ресурсов», – отметила она.

На провинцию Шаньдун, являющуюся важным участником инициативы «Один пояс ― один путь» и расположенную в зоне экономического коридора Нового евразийского сухопутного моста, приходится почти 10% всего объема производства Китая. На территории провинции находятся такие транснациональные корпорации, как Haier, Tsingtao beer, Inspur и Hisense, а также 21 национальная лаборатория, 303 научно-технологических бизнес-инкубатора и более 8 900 высокотехнологичных предприятий.

Циндао, крупнейший город провинции, станет постоянным местом проведения саммита, который принесет с собой новые возможности для развития и привлечения инвестиций. По словам Жэнь Айжун, «Циндао активно развивается, становясь все более открытым, современным, динамичным международным мегаполисом со своим неповторимым стилем».