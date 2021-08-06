Лидеры бизнеса приняли участие во 2-м саммите руководителей международных компаний в Циндао

Саммит руководителей транснациональных корпораций, который в этом году прошел под сверкающими синусоидальными сводами выставочного центра China Railway Qingdao Expo City, превзошел все ожидания − в его мероприятиях, организованных онлайн и и в офлайне, приняли участие около 10 тыс. человек.

Успех первого саммита в 2019 г. позволил организаторам собрать в этом году глав 390 компаний из рейтинга Fortune 500, аккредитованных в Китае дипломатических представителей из 15 стран и более 500 лидеров бизнеса.

Президенты, вице-президенты и генеральные директора международных корпораций высоко оценили итоги встреч, переговоров и конференций, а также роль правительства провинции Шаньдун в организации «открытого», «инновационного» и «динамичного» мероприятия.

«Число и уровень представленных компаний действительно поражает», – сказал Гидо Джаккони, вице-президент Торговой палаты Европейского союза в Китае. Он также добавил, что саммит поможет улучшить взаимопонимание и сотрудничество между Торговой палатой и высшим руководством Китая.

Благодаря второму месту Китая в рейтинге крупнейших экономик мира, гибкости в эффективном использовании торговых возможностей, огромному внутреннему рынку и промышленной инфраструктуре, страна уже давно стала привлекательной для инвестиций и сотрудничества. Ее недавние решительные меры по борьбе с пандемией COVID-19 и стабилизация экономики также сыграли свою роль в укреплении доверия международного сообщества и способствовали тому, что на саммите приняли участие корпорации и представители деловых кругов самого высокого уровня.

Многим гостям очень понравился и сам Циндао. Расположенный на побережье Желтого моря, город является популярным туристическим направлением, центром киноиндустрии, славится своей архитектурой и любимым всеми пивом Tsingtao.

Благодаря крупному порту и впечатляющим транспортным связям со всеми регионами Китая и другими странами, Циндао давно привлекает транснациональные корпорации. 166 компаний из рейтинга Fortune 500, включая Panasonic, Samsung и Airbus, уже открыли здесь свои представительства.

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Международное сотрудничество помогает строить лучшее будущее

Двухдневный саммит, стартовавший 15 июля, направлен на достижение общих целей, укрепление дружбы и поиск возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Одной из задач саммита является создание высококачественной платформы для диалога между транснациональными корпорациями, атакже политическими и академическими кругами на фоне стремления председателя КНР Си Цзиньпина к открытости страны для всего мира.

«Саммит посылает позитивный сигнал о том, что Китай стремится к построению открытой глобальной экономики [в сотрудничестве] с другими странами», – говорит Трейси Се, президент международной горнодобывающей компании Vale China, штаб-квартира которой находится в Бразилии.

Программа саммита включала многочисленные мероприятия, выставки и встречи, посвященные вопросам интеллектуальной собственности, развитию бассейна реки Хуанхэ, транснационального сотрудничества и зеленой экономики.

«Цели в области устойчивого развития не могут быть достигнуты отдельно взятой компанией, отдельно взятым городом или даже отдельно взятой страной; мы все должны работать вместе в [единой] экосистеме, – говорит Висал Лен, президент компании Johnson Controls в Азиатско-Тихоокеанском регионе. – Мы приветствуем ориентацию на устойчивое развитие и декарбонизацию. Именно к этому и стремится компания Johnson Controls».

Приверженность Китая к достижению максимальных выбросов к 2030 г. и углеродной нейтральности к 2060 г. получила широкую поддержку на саммите. Большой интерес у представителей различных секторов экономики, представленных на форуме, вызвали и инвестиции Китая в программу «зеленого» развития.

Для достижения поставленных целей необходимо сотрудничество между международными корпорациями и финансовыми институтами, и саммит предоставил участникам множество возможностей по формированию таких союзов. Ямато Кеничи, президент банка Tokyo-Mistubishi UFJ в Китае, сказал: «Все больше и больше китайских компаний принимают обязательства по энергосбережению и снижению выбросов, и наш банк стремится предоставить им соответствующие финансовые услуги».

Встречи за закрытыми дверями, дискуссионные форумы, роудшоу по продвижению продукции компаний и имиджа городов, организованные в течение двух дней, предоставили дополнительные возможности для укрепления сотрудничества и взаимопонимания. С этой целью его участникам был представлен доклад «Транснациональные корпорации в Китае: новая парадигма создает новые возможности», подготовленный Академией международной торговли и экономического сотрудничества Китая − аналитическим центром Министерства торговли.