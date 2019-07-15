Творческий Циндао расцветёт на почве межународного сотрудничества

Самые светлые умы Китая и других стран собрались на Конференцию по строительству креативного Циндао. Циндао расположен в провинции Шаньдун и имеет репутацию города, устремленного в будущее, полного решимости развивать науку и технологии в целях достижения дальнейшего прогресса на пути к тому, чтобы стать открытым, современным, динамичным глобальным центром со своим особенным стилем.

Конференция, которая состоялась 28 июня в Международном конференц-центре Циндао, собрала более 500 участников, включая руководителей предпринимательских и промышленных ассоциаций и аналитических центров. Циндао уже установил торговые связи с 216 странами и регионами мира, и по итогам прошлого года объем внешней торговли составил 98,1 млрд долларов США. Конференция по строительству креативного Циндао стала свидетельством того, что власти города на побережье Желтого моря понимают, что привлечение иностранных умов имеет исключительно важное значение для взаимовыгодного развития, ведь только общими усилиями мы сможем создать лучшее будущее.

Единый путь

Идея этой конференции зародилась на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Си Цзиньпина, которое состоялось в июне прошлого года в Циндао. Призывая к созданию «сообщества единого будущего для всего человечества», основанного на принципах международного сотрудничества, председатель КНР Си Цзиньпин настоял на том, чтобы Циндао стал местом проведения конференции, которая послужила бы площадкой для творческого обмена и развития взаимовыгодного экономического сотрудничества.

И вот спустя год Циндао уже встречает гостей со всех уголков мира, которые приехали сюда, чтобы обменяться мнениями и почерпнуть новые знания. Среди участников был и заместитель генерального секретаря ШОС Шерали Сайдамир Джонон. Конференция открылась обсуждением способов реализации концепции креативного города. Секретарь муниципального комитета КПК Ван Цинсянь выступил с основным докладом, рассказав о строительстве Циндао будущего и об интеграции культуры и творчества в стратегию развития города.

По окончании обсуждения состоялись заседания в рамках трех секционных групп на темы: роль политики «открытых дверей» в достижении процветания, факторы, способствующие развитию науки и технологий, и как построить город мирового значения с неповторимым стилем. Экономика Циндао развивается стремительными темпами и открыта для инвесторов: 156 компаний из рейтинга 500 крупнейших компаний мира уже инвестировали в 294 проекта, и городские власти непрерывно улучшают условия инвестирования и торговли.

Ударить по рукам

Однако Конференция по строительству креативного Циндао была не только однодневной площадкой для генерации свежих идей, но и позволила перевести целый ряд проектов из стадии бизнес-плана в стадию реализации. Были подписаны соглашения о строительстве тематического парка развлечений Evergrande Water World, об открытии новой региональной штаб-квартиры компании China Stone Management Consulting, а также о создании научно-технологического парка Пекинского университета связи и телекоммуникаций.

На конференции были представлены стратегические направления развития Циндао, в частности, общая дизайн-концепция города, разработанная в сотрудничестве с международной консалтинговой компанией McKinsey, а также новая морская стратегия, ведь порт Циндао занимает шестую строчку в рейтинге крупнейших портов мира, а сам город является главным узлом в экономическом коридоре Нового евразийского континентального моста. Кроме того, городские власти выступают за строительство нового финансового центра в сфере международного торгового судоходства для установления более тесных связей между судоходством, торговлей и финансами в целях развития эффективных современных торговых кластеров.

Циндао входит в сеть творческих городов ЮНЕСКО, и городские власти активно содействуют развитию креативности и инноваций. Кинематограф играет важную роль в формировании культурного облика региона, и Циндао инвестирует значительные средства в развитие киноиндустрии в целях достижения экономического процветания и социального благополучия. Эта конференция показала, что Циндао предстоит пройти еще долгий путь, чтобы стать настоящим креативным хабом, но он уверенно движется вперед, ведь его жителям не занимать настойчивости в достижении поставленной цели.