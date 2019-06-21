Циндао (Китай) расширяет плодотворное культурно-экономическое сотрудничество с Германией

«Двери Китая никогда не будут закрыты, напротив, они будут открываться все шире и шире», ― сказал однажды председатель КНР Си Цзиньпин. Циндао, что в переводе с китайского означает «Зеленый остров», играет важную роль в открытости страны миру и является главным узлом в экономическом коридоре Нового евразийского континентального моста.

Циндао расположен на востоке Китая в провинции Шаньдун. Город, а в особенности его культурно-развлекательная индустрия и технологический сектор, вызывает все больший интерес у международных инвесторов. В прошлом году благодаря торговым соглашениям с 216 странами и регионами мира было привлечено инвестиций на сумму более 98 млрд долларов США. Однако главным торговым партнером Циндао в Европе остается Германия, товарооборот с которой только за прошлый год составил 2,37 млрд долларов США.

В целях дальнейшего расширения плодотворного культурно-экономического сотрудничества в июне этого года Циндао направил в Германию делегацию, которую возглавил генеральный секретарь городского совета Чжу Хуа. Представители городских властей и деловых кругов побывали, в частности, во Франкфурте, Дюссельдорфе, Гамбурге и Киле, где они посетили ряд предприятий и организаций с целью продвижения дружественного культурно-экономического сотрудничества между немецкими городами и городом на побережье Желтого моря.

Кульминацией этого визита стало открытие фотовыставки «Остров молодости» в Музее истории Гамбурга в июне этого года. Среди представленных здесь фотографий есть и работы фотохудожника из Циндао Фа Лэйя. Перед нами предстает открытый, современный, динамичный город со своим особенным стилем. Именно эти слова написаны на борту агитационного автобуса «Привет из Циндао», который этим летом проедет по городам Европы.

Дружба между Циндао и Германией уходит корнями в далекое прошлое. Официальные отношения между Китаем и Германией были установлены в 1861 г., а усиливающаяся глобализация лишь укрепила эти связи, особенно с окончанием эпохи сырьевой ориентации мировой экономики и ее вступлением в эру научно-технических инноваций. «Чем сложнее и изменчивее ситуация, тем больше требуется общения и обмена информацией», ― сказал представитель делегации Циндао. Рабочая группа посетила Франкфуртскую фондовую биржу, университет Гамбурга и Союз машиностроителей Германии и обсудила перспективы сотрудничества с профессионально-техническими учебными заведениями Циндао. «Мы приедем сюда еще не один раз с целью привлечения инвестиций, обсуждения и укрепления взаимного сотрудничества с тем, чтобы наши друзья во всем мире узнали о Циндао еще больше».

Открытый, современный, динамичный, обладающий собственным стилем ― эти четыре слова как нельзя лучше характеризуют Циндао, который открыт всему миру и всему новому. Прибрежный город славится своей богатой историей, культурой и великолепными пейзажами: горами, пляжами, лесами и островами. Динамичный, современный и космополитный мегаполис с небоскребами, обступившими оживленные улицы, где бурлит энергия молодости, играет важную роль в реализации политики «открытых дверей». Здесь уже обосновалось несколько немецких компаний: концерн Volkswagen Group совместно с FAW Group в прошлом году открыл в Циндао производственную базу, а весной этого года премьер-министры Китая и Германии подписали контракт на сборку вертолетов Airbus H135, реализация которого уже идет полным ходом.

Промышленность, капитал, кадры и технологии относятся к приоритетным направлениям инновационной политики. В мае в Циндао прошла Международная конференция по венчурному капиталу, в которой приняло участие более 1000 венчурных инвесторов и предпринимателей. Участникам представили десять новых директив, принятых городскими властями с целью дальнейшего привлечения глобального венчурного капитала ― еще один пример того, как Циндао улучшает условия инвестирования и торговли. Полным ходом идет строительство международного центра «Модный город». Мультикультурная динамичная среда привлекает молодежь, которой нравится здесь жить и работать. Циндао считается еще и столицей китайской киноиндустрии, способной конкурировать на международном уровне: ведь именно здесь находится более 40 киностудий международного класса и имеется все необходимое для организации полного цикла кинопроизводства.

Германия — крупнейший европейский инвестор в Циндао. На конец марта этого года она инвестировала в 356 проектов на сумму 2,6 млрд долларов США. Связи между Циндао и Германией многочисленны и многоплановы. Международный фестиваль пива свидетельствует о наличии общего интереса к развитию пивоваренной отрасли, и уже несколько городов, включая Регенсбург, Манхайм и Дюссельдорф, установили тесные контакты с Циндао. Мюнхенская «Бавария» открыла здесь футбольную школу, а китайско-немецкий экопарк является первым в своем роде проектом устойчивого развития и по праву считается «знаковым в области экологии, одобренным правительствами Китая и Германии, а также моделью китайско-германского двустороннего сотрудничества».

На сегодняшний день Германия и Циндао уже заложили прочный фундамент многопланового сотрудничества, выходящего за рамки обычного бизнеса: активно налаживается культурный обмен, который наверняка в скором времени принесет свои результаты. Новая страница в истории двусторонних отношений будет написана этой осенью, когда в Китае пройдет Неделя бизнеса Германии и Циндао. Это событие откроет новые возможности для укрепления дружбы и новые нестандартные пути расширения взаимовыгодного сотрудничества.