Омикрон "косит" детей

Захвативший планету омикрон, часто протекающий у заболевших в нетяжелой форме, может быть крайне опасен для самых маленьких. Педиатры бьют тревогу по мере роста числа детских ковид- госпитализаций, часто связанных с осложнениями в верхних дыхательных путях малышей.

Во Франции в отделениях интенсивной терапии сегодня лечатся 84 ребенка, среди них - Рим, ей еще нет и месяца. Мама девочки признается: "Я уже все, что можно, передумала. Для меня диагноз ковид - синоним тяжелого течения.Тем более она такая маленькая, ни вакцины для нее нет, ничего".

Медики отмечают, что такие пациенты часто страдают от высокой температуры и слабости, отказываются от еды. Новорожденная Рим лечится в больнице французской коммуны Вильпент, здешние врачи говорят, что стали получать "тяжелых" детей с ноября.

Рекорды по детским ковид-госпитализациям ставят Великобритания, Италия, ЮАР, США. Ряд российских медиков также заявили, что ждут увеличения притока детей в стационары в ближайшие недели.