Издатель The New York Times купил популярную игру Wordle

Онлайн-головоломка Worlde, всего за несколько месяцев собравшая миллионы пользователей, сменила владельца. Им стал издатель газеты The New York Times. Он приобрел права на игру за семизначную сумму у ее создателя Джоша Уордла.

По условиям игры, нужно угадать слово дня из пяти букв с шести попыток. После каждой попытки софт подсказывает угаданные буквы и верно ли выбрано их место в данном слове. Играть можно только один раз в день.

Создателя поразила популярность головоломки и быстрый рост ее аудитории, и он боялся, что уже не сможет в одиночку справляться с ее поддержкой.

Теперь же игру выпускают на разных языках.

The New York Times пообещала, что в первое время игра останется бесплатной для старых и новых игроков, несмотря на то, что у издания есть отдельная подписка на игры.

Джош Уордл признался, что при создании игры вдохновлялся игровым разделом газеты и рад, что его детище продолжит свое развитие именно на этом ресурсе.