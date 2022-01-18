Microsoft покупает разработчика видеоигр Activision Blizzard

Американская корпорация Microsoft ("Майкрософт") приобретает одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard Inc. ("Эктивижн близзард"). Сумма сделки составит около 70 миллиардов долларов.

Microsoft борется за господство на рынке видеоигр с многолетним конкурентом Sony и приобретение одного из ведущих разработчиков может значительно усилить позиции корпорации в этом противостоянии.

"Видеоиграм достанется ключевая роль в развитии платформ метаданных", — отмечается в заявлении руководства Microsoft, которое обещает сделать новый продукт безопасным, инклюзивным и доступным.

После закрытия сделки, которое намечено на будущий год, Microsoft на рынке видеоигр станет "третьей в мире компанией по объему выручки после ["Тенсент"] и ["Сони"]".

Activision Blizzard создала такие популярные видеоигры как World of Warcraft ("Ворлд оф варкрафт"), Call of Duty ("Кол оф дьюти"), Diablo ("Дьябло"), Guitar Hero ("Гитар хиро").В прошлом году компания оказалась в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес ряда представителей топ-менеджмента.