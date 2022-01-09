CES: стартапы из Франции

Французский павильон на Международной выставке потребительской электроники (CES), прошедший в Лас-Вегасе, стал в этот раз самым крупным за все годы. Говорит Кристель Пеиран, Business France:

– Французские компании представлены на выставке очень широко, одних стартапов – более 140. Обычно подготовка к этому мероприятию занимает у нас 12 месяцев – начинаем в январе, и работа длится до января следующего года. В этот раз до ноября было неясно, сможем ли участвовать, ведь действовал запрет на поездки. Поэтому нам пришлось всё организовать меньше, чем за два месяца.

Один из стартапов – компания Pozzz из Бордо:

– Мы придумали вот такой умный чехол. – рассказывает Элександр Фоше, директор Pozzz. – Убираете в него смартфон, и через 15 минут вам начисляются баллы. То есть это такая игра. В игровой форме, путём поощрения, вас побуждают сделать небольшой перерыв, не сидеть в телефоне шесть часов подряд. Моему сыну 12 лет, мы договорились, что, если будет пользоваться таким чехлом три месяца, то получит новые кроссовки.

Парижская компания Umbra представила специальный ящик, в который можно убирать смартфоны на время встречи. Устройство полностью блокирует находящиеся в нём телефоны, не давая использовать их как диктофоны или передатчики. Поясняет Отман Бенмансур, основатель компании:

– Многие специалисты по безопасности не доверяют телефонам. Я сам замечал, что им неспокойно, когда на столе лежит телефон. Ведь было уже немало скандальных историй такого рода, которые затронули множество политиков и знаменитостей в разных странах.

Франция до сих пор не славилась своими стартапами, но Кристель Пеиран считает, что в скором времени это изменится:

– Франция известна своими багетами, едой и вином, но теперь этот список пополнится также стартапами и экосистемами.