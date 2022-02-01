В Варшаве прошла акция памяти жертв нацизма. Она была приурочена к годовщине убийства командующего силами СС Франца Кутчеры. Его прозвали «варшавским палачом» за жесткое подавление выступлений против нацистов и карательные акции. Он, в частности, проводил публичные массовые казни на улицах города.

Польская Армия Крайова по согласованию с правительством в изгнании приговорило Франца Кутчеру к смерти. В ходе операции 1 февраля 1944 бойцы сопротивления заблокировали кортеж видного нациста на подъездах к комендатуре СС в центре Варшавы и расстреляли его.

К счастью, этот негодяй наконец понёс наказание за свои злодеяния, — это ужасно, что делали эти мерзавцы — открыто и показательно расстреляли столько людей. Вместе с тем, ужасна была и реакция немцев — они убили в отместку 200 человек. Якуб Новаковский участник Варшавского восстания

Франца Кутчеру называют самым высокопоставленным нацистом, убитым бойцами Сопротивления в Польше. Отмечается, что после этой операции немцы прекратили практику публичных казней.