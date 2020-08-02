Годовщина Варшавского восстания

В Польше почтили память погибших в ходе Варшавского восстания. Ровно 76 лет назад, 1 августа 1944 года, под командованием Армии Крайовой в Варшаве началось восстание против немецкой оккупации.

Оно было организовано на фоне приближения советских войск. По мнению историков, польское правительство в изгнании хотело освободить город до вступления Красной Армии. Однако восстание было жестоко подавлено гитлеровскими войсками.

По разным данным, фашисты убили около 16 тысяч бойцов непосредственно польского сопротивления, и до 150 тысяч жителей города - германские войска целенаправлено уничтожали квартал за кварталом.

В социалистической Польше годовщины Варшавского восстания не отмечались. Для современных поляков эта дата – символ героической борьбы за независимость и свободу страны, годовщине придают большое значение националистически настроенные партии.