75-я годовщина Варшавского восстания

В Польше проходят памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Варшавского восстания, которое началось 1 августа 1944 года и длилось около двух месяцев.

Впервые за последние 15 лет в торжественной церемонии примет участие член правительства Германии: в среду в столицу Польши прибыл министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

В боях против немецких оккупантов погибли свыше 10 тысяч повстанцев, 17 тысяч попали в плен. Говорит участница сражений: "Мне тогда только исполнилось 18 лет, а моей сестре — 15, но она была выше меня на голову. Я сказал маме, что я присоединюсь к восстанию, а она ответила — ты будешь во имя бога и Отечества сражаться за свою родину, и это замечательно".

На совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия чувствует моральную ответственность за преступления Второй мировой войны, но считает вопрос военных репараций Польше закрытым.

В 1953 году Польша официально отказалась от выплат, но этот вопрос в стране начал обсуждаться в прошлом году. В польском парламенте ущерб оценили почти в триллион долларов.