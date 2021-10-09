Всемирный день борьбы против смертной казни

Президент Эммануэль Макрон и бывший министр юстиции Робер Бадентер посетили торжественную церемонию в Пантеоне по случаю 40-летней годовщины отмены смертной казни во Франции. Бадентер сыграл важную роль в подписании этого закона.

Президент отметил, что в планах Франции в качестве будущей страны-председателя Евросоюза способствовать "возобновлению борьбы за всеобщую отмену смертной казни".

В рамках председательства в Европейском союзе в Париже совместно с НПО "Вместе против смертной казни" мы организуем встречу на высшем уровне, объединяющую гражданские общества из стран, которые по-прежнему применяют смертную казнь или мораторий на нее, чтобы убедить их лидеров в важности и безотлагательности ее отмены Эммануэль Макрон президент Франции

10 октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью.

Несмотря на то, что в последние годы стран, применяющих высшую меру наказания, становится меньше - она все еще действует в 22 странах, в том числе в США, Беларуси, Китае и Японии.

Согласно Amnesty International, в 2020 году в мире были казнены 483 человека.

Как отметил Эммануэль Макрон, эти смерти на счету "государств, находящихся под управлением политических режимов, которые по большей части разделяют деспотизм и отрицание универсальности прав человека".