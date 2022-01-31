Совбез ООН согласился обсудить Украину

Совет Безопасности ООН согласился обсудить ситуацию вокруг Украины. С инициативой выступили США. Россия призвала провести процедурное голосование, в результате 10 стран высказались за дебаты, "против" выступили Россия и Китай.

Василий Небензя, постпред России в ООН:

"Мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету безопасности в крайне неудобное положение. Не меньший вред это нагнетание истерии наносит самой Украине".

Представитель Москвы назвал действия Вашингтона "мегафонной дипломатией", на Западе же утверждают, что на фоне безрезультатных дипломатических усилий Россия лишь продолжает наращивать войска на украинской границе.

Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН:

"Россия также отправила в Беларусь почти 5000 человек, баллистические ракеты малой дальности, спецназ, батареи ПВО. Мы видели свидетельства того, что Россия намерена к началу февраля увеличить до более чем 30 тысяч человек присутствие на белорусско-украинской границе, в двух часах езды к северу от Киева".

При это некоторые украинские политики призывают Запад снизить накал заявлений, поскольку происходящее уже наносит урон украинской экономике. Ранее к спокойствию призывал президент Владимир Зеленский. А секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов в интервью западным СМИ в понедельник заявил, что не видит прямо сейчас непосредственной угрозы вторжения.