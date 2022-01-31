Новые британские санкции могут затронуть российские энергокомпании - СМИ

Правительство Великобритании представит в понедельник новые санкции против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний, сообщает The Times со ссылкой на источники в британском кабмине.

По информации издания, речь идет о заморозке активов и запрете на въезд в Соединенное Королевство для физических и юридических лиц, имеющих "стратегическое значение" для властей РФ. Новые меры могут также коснуться британских инвестиций российских бизнесменов и предприятий, связанных с Кремлем.

Пакет санкций будет объявлен до запланированной поездки премьер-министра страны Бориса Джонсона в Восточную Европу и встречи с Владимиром Путиным.

В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список. "В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций", - сказала она.

При этом Трасс отказалась раскрывать какие-либо подробности о том, что будут собой представлять анонсированные рестрикции. "Ничего не исключается", - указала глава британского МИД, отвечая на вопрос о возможных мерах против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне. Кроме того, она подчеркнула, что в случае "российского вторжения на Украину" Германия готова отказаться от газопровода "Северный поток - 2".

Запад обеспокоен сосредоточением российских войск у украинской границы и, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что Россия планирует напасть на Украину. Кремль опровергает эту информацию.