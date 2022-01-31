Совбез ООН проведет дискуссию по Украине

США рассчитывают провести сегодня заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Украины. Состоится ли дискуссия, станет ясно перед самым ее началом, так как по правилам обсуждение любого вопроса на встрече Совбеза может быть заблокировано в результате процедурного голосования.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что хочет добиться от России ясного ответа по поводу наращивания присутствия у украинских границ - факта, который Москва напрямую никогда не подтверждала. Украина тем временем продолжает получить помощь от западных стран, последней с заверениями поддержки в Киев приехала министр обороны Канады.

Российский МИД обвиняет США и НАТО в пропаганде и использовании Украины в военно-политических целях - создании напряженности у российских рубежей. "Наученные горьким опытом, мы не хотим оставаться в положении, при котором наша безопасность ущемляется повседневно, - отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. - Мы хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира".

Россия требовала от США и НАТО гарантий нерасширения альянса на восток, но не получила их. В ответ американская стороны сформулировала контрпредложения, на которые собирается ответить лично президент Путин.