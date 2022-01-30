Украина: на передовой обострения не ощущают

Прифронтовой украинский город Авдеевка на востоке страны, где правительственные войска противостоят пророссийским сепаратистам, почти 8 лет живет в условиях военного положения. В последнее время в Киеве и на Западе усилились опасения, что Россия, которая сосредоточила на своей стороне границы более 100 тысяч солдат, может напасть на Украину. Однако на передовой обострения не ощущают.

Сергей, старший лейтенант:_ "На передовой постоянное напряжение, никаких дополнительных угроз мы сейчас не ощущаем, так как здесь мы постоянно находимся под угрозой. Мы всегда в полной боевой готовности и можем отразить любую атаку противника, если он двинется в нашу сторону"._

Старший лейтенант Сергей, который находится на передовой в составе воздушно-десантной бригады с 2018 года, не верит, что Россия начнет полномасштабное вторжение. А лейтенант Татьяна Зарицкая говорит, что если российские войска решатся на это, они столкнутся с ожесточенным сопротивлением и большими потерями.

Татьяна Зарицкая, лейтенант:_ "Мы готовы к любому развитию событий. Украинская армия воюет с российским агрессором с 2014 года. Мы обучены, знаем тактику врага, у нас очень высокая мотивация, мы на своей земле, украинский народ за нас, мы знаем, что наши семьи ждут нас дома и что мы защищаем простых украинцев, которым нужна мирная жизнь. И мы будем стоять до конца"._

Москва неоднократно отрицала обвинения в намерении вторгнуться на Украину и заявляла, что наращивание войск является частью обычного развертывания. Украинский президент Владимир Зеленский недавно даже призвал мировых лидеров не нагнетать панику, так как она вредит экономике страны.

Однако несмотря на то, что за последние годы Украина смогла значительно улучшить свой военный потенциал, опасения российского вторжения остаются реальными, особенно здесь, на позициях украинской армии всего в 500 метрах от противника, где над окопами время от времени эхом разносятся звуки двусторонних обстрелов.

Кейт Баклицкая, Euronews: "На фоне опасений того, что российская армия планирует наступление, здесь, на линии разграничения, в Авдеевке, украинские военные говорят, что готовы встретить врага".