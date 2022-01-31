Семьи жертв "Кровавого воскресенья" обещают добиться наказания виновных

Вот уже полвека Кейт Нэш ежедневно бывает на кладбище, где покоится ее брат Уильям, один из 14 погибших от рук британских солдат здесь, в североирландском городе Дерри. События дня, вошедшего в историю как "Кровавое воскресенье", расследовались в ходе двух судебных процессов, однако никто из военных так и не понес наказания.

"Хочу, чтобы британское правительство выполнило наше третье требование ( у нас их всего три было), а именно - привлечение к ответственности виновных", - говорит Кейт.

Трагедия 1972 года, когда британские десантники расстреляли участников невооруженной демонстрации, стала знаковой в истории североирландского конфликта и привела к новому витку насилия. В день поминовения власти выразили солидарность с семьями жертв тех событий.

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин возложил венок к памятнику погибшим: "Во всем, что касается вопросов исторического наследия, ответственность за события должна нестись в полном объеме и семьи жертв всегда должны оставаться приоритетом в политическом анализе прошлого", - заявил он.

В 50- летнюю годовщину трагедии церемония в Дерри собрала тысячи людей. Местные политики поддержали родственников в их стремлении добиться наказания виновных. Колум Иствуд, лидер североирландской партии SDLP, напомнил: "Британское правительство, конечно, долгое время скрывало то, что случилось в "Кровавое воскресенье". Их солдаты убивали здесь безоружных мирных людей, которые боролись за гражданские права, маршируя по улицам своего города. В это время из другой страны пришли солдаты, чтобы расстрелять их, целились им в спину, когда они убегали, ползли по земле. И теперь этого уже никак не поправить".

Кен Мюррей, Euronews: "50 лет назад 14 невинных ирландских католиков были застрелены здесь военнослужащими британской армии. В 2010 году премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон принес извинения и признал, что была допущена ошибка. Однако, несмотря на это, к ответственности никого не привлекли. Семьи погибших поклялись, что, несмотря на извинения, борьба будет продолжаться".