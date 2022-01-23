Экологическое бедствие на пляжах Перу

Власти Перу объявили зоной чрезвычайной экологической ситуации районы к северу от Лимы, пострадавшие от разлива нефти. Режим ЧС введен сроком на три месяца. В океан попало около 6 тысяч баррелей нефти. Испанская нефтегазовая компания Repsol, от которой правительство требует компенсировать ущерб, заявила, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, вызванных извержение подводного вулкана в Королевстве Тонгаю. Доступ на 21 пляж запрещен.

В ликвидации последствий экологического бедствия принимают участие около 1500 человек. Компания отчиталась, что собрано 2 384 куб. м загрязненного песка.Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.