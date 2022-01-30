Омикрон распространяется быстрыми темпами

Около 20 акций протеста против ограничительных мер были организованы в Вене в субботу. По данным полиции, на улицы австрийской столицы вышли около десяти тысяч человек.

С 1 февраля в стране вступает в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей старше 18 лет. В Австрии фиксируются рекордные показатели заражения в связи с распространением омикрон-штамма и охватом тестирования, но невысокая нагрузка на систему здравоохранения позволила властям принять решение о постепенном смягчении санитарных мер. С 5 февраля рестораны могут работать до десяти часов вечера, комендантский час будет начинаться в полночь. Разрешено будет проводить собрания с участием 50 человек.

Омикрон-штамм коронавируса выявлен уже в 78 регионах РФ. Cуточный прирост новых случаев заражения составил 113 тысяч, что также обусловлено расширением охвата тестирования. Наибольшее распространение инфекции наблюдается среди детей.

"50% госпитализированных детей — это дети от 0 до 4 лет. Это дети с интоксикацией, с высокой температурой, но в течении двух-трех дней температура купируется, эти дети практически без пневмонии", — говорит главный врач ДКБ 8 Волгограда Елена Макеева.

Из-за роста заболеваемости власти регионов вводят новые ограничения. Все больше школ переходит на дистанционное обучение. На днях в России началась вакцинация подростков с 12 до 17 лет.