Антониу Кошта: от Geringonça до наших дней

Он был архитектором того, что стало известно как Geringonça (в переводе с португальского "шаткий механизм, который работает"). Союз правящих социалистов Антониу Кошты с коммунистами и левоцентристами получил международную известность благодаря впечатляющим результатам, которые вывели Португалию из бездны кризиса.

"Португальцам понравилась эта структура", - отдал должное Geringonça Антониу Кошта и после своей победы на выборах в 2019 году.

Однако несколько месяцев спустя политический союз подвергся испытанию в глобальном масштабе: пандемия covid-19, охватившая весь мир, не могла не сказаться на Португалии. Возглавившего её на второй срок Кошту то критиковали, то хвалили.

Извилистая дорога, которой он вёл страну, не всегда сходилась с директивами Брюсселя. В качестве главы правительства Португалии в январе 2020 года Антониу Кошта принимает председательство в Европейском союзе, а вместе с ним и все трудности, связанные с необходимостью достичь договорённостей между всеми 27 государствами-членами в вопросах по борьбе с пандемией.

Гордясь тем, что он стал первым европейским лидером, представившим и добившимся утверждения "Плана восстановления и устойчивости", Антониу Кошта отмечает достижение консенсуса между государствами-членами как один из самых трудных моментов португальского председательства:

"Это были очень сложные времена с точки зрения борьбы с пандемией, особенно для реализации всех планов по восстановлению и обеспечению устойчивого развития", - сказал он в интервью Euronews.

Однако победа в Брюсселе обернулась поражением внутри страны. Не имея соглашения о вливании европейских средств, Коста не уступил левым, и его партнёры отклонили государственный бюджет.

Отсутствие парламентской поддержки сделало правительство хрупким. Окончательный удар по мандату Кошты нанес через несколько дней президент республики, назначив досрочные выборы.

В очередной раз в гонке за лидерство в кабинете пока ещё действующий премьер-министр Антониу Кошта осторожно говорит об абсолютном большинстве. Теперь он обещает уйти со сцены, если не выиграет, и просит португальцев предоставить Социалистической партии как минимум "половину плюс одно место" в парламенте.