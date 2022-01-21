Италия в преддверии президентских выборов

Грядущие президентские выборы в Италии обещают быть интересными. Чего стоит только участие в них медиа-магната Сильвио Берлускони! После руководства четырьмя правительствами и нескольких судимостей он вернулся на политическую арену.

Шансы Берлускони на избрание невелики, но сам факт такого долголетия проливает свет на нынешнее состояние итальянской политики. Так считает Джованни Орсина, декан Школы государственного управления Direttore Luiss:

"Постоянное присутствие Берлускони ничего хорошего не говорит об итальянской политике. Иными словами, это свидетельство того, что эта политика не способна обновляться, свидетельство её разложения. Это значит, что учреждения в нашей стране не в состоянии подготовить новый класс политических лидеров. Берлускони хочет завершить свою политическую карьеру под громкие аплодисменты, когда вся страна будет на его стороне, готовая признать его важность, и нет лучшего способа сделать это, чем стать избранным президентом Италии".

В отличие от прошлых выборов, на этот раз, похоже, на карту поставлено многое. Стоит напомнить, что президент Италии назначает,пусть и формально,премьер-министра, который на деле представляет парламентское большинство.

Профессор публичного права университета Перуджи Франческо Клементи:

"На этот раз мы узнаем, кто будет следующим премьер-министром, и кто будет отвечать за реализацию "Программы ЕС следующего поколения". Но также эти выборы будут посвящены тому, чтобы страна вышла из пандемии в ближайшее время, а политические партии реорганизовались в преддверии всеобщих выборов 2023 года. Но есть еще один аспект, отличающий эти выборы от предыдущих: а именно, тот факт, что на этот раз они окажут влияние на остальную Европу. Что бы ни решили в Риме - это повлияет на Брюссель, Париж и Лондон".

Авторитет Марио Драги и международное положение делают его кандидатом-тяжеловесом. Замена Драги на посту премьер-министра, если он станет президентом, - это дилемма, с которой сейчас сталкиваются политические партии.

Профессор публичного права университета Перуджи Франческо Клементи:

"Учитывая нынешнее положение вещей, я считаю весьма вероятным, что Драги будет вынужден остаться на своем посту, и что будет легче договориться о новом президенте, чем найти Драги номер 2 вместо Драги номер 1".

Италия известна своей политической нестабильностью. За год до следующих всеобщих выборов растут опасения по поводу возможности правительственного кризиса.

Джованни Орсина, декан Школы государственного управления Direttore Luiss:

"Нельзя исключать как правительственный кризис, так и досрочные выборы. Я из тех, кто считает, что досрочные выборы не будут такой катастрофой, как думает большинство. Я бы не исключал этого, хотя это менее вероятный сценарий. Италия всегда была нестабильной с этой точки зрения, но она может справиться со своим отсутствием стабильности. В конце она всегда находит решение. Так было всегда".

Эксперты сходятся во мнении лишь в одном: независимо от того, кто станет следующим президентом Италии, предвыборная кампания обещает быть напряжённой, и политическая борьба может поставить под угрозу реализацию давно назревших реформ в Италии. А их необходимо провести, чтобы страна смогла получить средства от ЕС на восстановление и спасение экономики, сильно пострадавшей от пандемии.