Грузия снизит цены на лекарства за счет турецкого импорта

Нана Шукакидзе - частый клиент аптек, женщине выписаны сердечные лекарства. Речь идет об импортных препаратах, чрезвычайно дорогих для пенсионерки. Нана жалуется, что выполнение рекомендаций врача становится для пожилых людей недоступной роскошью.

"Для пенсионеров лекарства не по карману. Врач выписал мне препарат французского производства, - рассказывает женщина. - На месяц у меня уходит на него до 70 евро. Если бы не дети, не знаю, как бы я жила".

По инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили цены на 200 лекарств будут снижены и станут доступными для населения. Каким образом? За счет открытия рынка для турецкого импорта.

В Тбилиси подтвердили, что договорились о закупках лекарственных препаратов, соответствующих международному GMP- стандарту. При этом турецкие лекарства в два-три раза дешевле того, что продается на прилавках грузинских аптек.

Расширяя палитру импортеров, власти надеются стимулировать конкретный ответ со стороны грузинских фармпроизводителей.

"Я лично ничего не знаю о турецких лекарствах., - признается Нана Шукакидзе. - Говорят, что в Турции хорошие и надежные врачи, а вот об их фармпродукции ничего сказать не могу. Я попробую, если окажется, что лекарства мне подходят и при этом дешевле, что ж, тем лучше. Если нет, то вернусь к моим привычным препаратам".

Правительство инициировало переговоры с турецкими поставщиками на фоне беспрецедентного скачка инфляции: в прошлом году она выросла в четыре раз, приблизившись к отметке в 14%.

Ассоциация представителей фармбизнеса Грузии считает ставку на турецкий импорт эффективной, но временной мерой, призывая к структурным реформам в отрасли. Ираклий Маргвелашвили, директор Ассоциации, комментирует: "Наша цель - качественные лекарства по низкой цене. И на пути к ней турецкий импорт, конечно, приведет к сдвигам, но нужны структурные изменения, реформа, пересмотр всех действующих на рынке правил".

Правительство призывает розничные сети как можно скорее ввести в оборот турецкие лекарства. Однако это непростой процесс, политическую волю тормозят процедуры стандартизации и оформления.

Когда грузинские покупатели смогут приобрести турецкие лекарства, пока не известно.