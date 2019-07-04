Грузия пересадит европейцев на электромобили

Грузия делает ставку на экономику завтрашнего дня, осваивая новые экологичные технологии и наращивая экспорт произведенной по этим стандартам продукции.

Решению этих задач будет способствовать новое предприятие в Кутаиси. Второй по величине город республики, ее важный промышленный, культурный и образовательный центр становится площадкой для производства электромобилей: здесь открывают первый завод такого профиля в стране и регионе. Строительство ведется объединенными усилиями грузинской стороны и китайского партнера, крупнейшего мирового производителя элеткромобилей. Производственная площадка в 100 гектаров развернется в непосредственной близости от города.

Проект патронируется грузинскими властями. В планах его участников - поступательное развитие завода за счет новых модулей, таких как покрасочный и сварочный цеха, изготовление солнечных батарей. Произведенные в Кутасии электромобили появятся на рынке уже в 2020.

Каха Гуледани, глава совета директоров AiGroup, ведущего партнера в проекте, поясняет: "Мы инвестируем в проекты, которые отличает бережное, уважительное отношение к окружающей среде. Инвестиции эти достаточно велики - такова специфика бизнеса. Например, нужно я наладить инфраструктуру, возвести электрические зарядные станции по всей стране, оснастив их солнечными коллекторами.Что касается рабочих мест, то на начальном этапе мы планируем набрать 300 специалистов, а позднее, на стадии эксплуатации нам понадобится гораздо больше людей".

Предприятие будет выпускать 40 тысяч электромобилей в год, на первом этапе линейка представлена 4 моделями. Половина машин предназначена для внутреннего сбыта, остальные пойдут на экспорт.

Наблюдатели единодушны: для Грузии инвестиции в этот проект - важный стратегический ход. Страна стремится занять место на европейском рынке, поставляя туда около 20 тысяч электромобилей в год.

Кутаиси пополнит немногочисленный пока перечень международных адресов, где горожанам предложат услуги каршеринга с опорой на электропарк. Успехи профильных компаний и структур Кутаиси были отмечены впечатляющим мультимедийным шоу в центре города; на мероприятие собрались тысячи людей.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе убежден: у населения есть все основания праздновать и с оптимизмом смотреть в будущее. "Предприятие откроет новую главу в нашей экономической истории, окажет позитивное влияние на модернизацию экономики, - заявил он. - А еще проект обеспечит более 2 тысяч рабочих мест и одновременно позволит нам нарастить экспортный потенциал".

Для правительства проект в Кутаиси - часть масштабной программы движения в сторону более экологичной и инновационной экономики. Завод откроет новую главу в промышленной истории Грузии, обещает министр экономики Нателла Турнава: "Мы собираемся производить электромобили под первой в истории грузинской торговой маркой, так что проект для нас действительно уникален. Грузия встанет в авангарде регионального производства экологически чистых технологий, электромобилей".