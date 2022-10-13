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Гамбия

Почти 70 детей в Гамбии умерли после приёма сиропа от кашля

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 Euronews
Собранные сиропы от кашля в Гамбии
Собранные сиропы от кашля в Гамбии   -   Авторское право  скриншот из видео AFP

Власти Индии приостановили производство на фармацевтической фабрике, в отношении которой ведется расследование в связи с гибелью 69 детей в Гамбии.

Ранее ВОЗ связала их смерти от почетной недостаточности с приемом сиропов от кашля, произведенных компанией Maiden Pharma. Причиной стало повышенное содержание токсичных веществ, диэтиленгликоля и этиленгликоля.

Известная как "аптека мира", Индия поставляет 45% всех непатентованных лекарств в Африку.