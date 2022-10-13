Почти 70 детей в Гамбии умерли после приёма сиропа от кашля

Власти Индии приостановили производство на фармацевтической фабрике, в отношении которой ведется расследование в связи с гибелью 69 детей в Гамбии.

Ранее ВОЗ связала их смерти от почетной недостаточности с приемом сиропов от кашля, произведенных компанией Maiden Pharma. Причиной стало повышенное содержание токсичных веществ, диэтиленгликоля и этиленгликоля.

Известная как "аптека мира", Индия поставляет 45% всех непатентованных лекарств в Африку.