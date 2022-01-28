This content is not available in your region

Казахстан

Токаев стал лидером "Нур-Отана" вместо Назарбаева

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации в Астане 20 марта 2019
Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации в Астане 20 марта 2019   -   Авторское право  AP/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем правящей партии «Нур Отан». Его кандидатуру выдвинул Нурсултан Назарбаев, который объявил об отказе от этого поста ещё в ноябре, съезд поддержал это предложение единогласно.

В начале января, на фоне кризиса, отмеченного массовыми протестами, беспорядками и военной операцией в крупных городах, первый президент Казахстана уступил президенту и кресло председателя Совета безопасности.

Вместе с лидером партии делегаты «Нур Отана» обновили и состав Политического совета — из него исключён ряд видных функционеров, в том числе и старшая дочь Назарбаева Дарига. Сам первый президент Казахстана, выступая на съезде, говорил о важности консолидации общества. Токаев же призвал не забывать исторические заслуги Назарбаева, оставляя его, цитата, «возможные просчёты» в назидание будущим руководителям.