Рекордный рост французской экономики

Французская экономика продолжает восстанавливаться. После 2020 года, отмеченного жёсткими ограничениями, ВВП в 2021 году резко вырос до +7%. Небывалый за последние 52 года показатель и, по данным Insee, французского института статистики, лучший в еврозоне. Для сравнения, ВВП Испании за тот же период вырос на 5%, а Германии и вовсе лишь на 1,4% - правда, после менее выраженного, чем у соседей, прошлогоднего спада на - 5%.

Восстановление французской экономики началось после рекордного в первый год пандемии сокращения ВВП на целых 8%. Подобные показатели (да и то менее выраженные) Франция демонстрировала 11 лет назад по времена финансового кризиса.

Тем не менее 2021 год не ознаменовался полным возвращением французской экономики к нормальной жизни: ведь в первые шесть месяцев всё еще сохранялись значительные санитарные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. Потребление домашних хозяйств вернулось к докризисному уровню только в конце года, а положительная динамика была обусловлена сильным ростом производства товаров и услуг. Внесла свою, пусть и не столь значительную, лепту в подъём и внешняя торговля. Но в целом экспорт и импорт остаются пока значительно ниже докризисного уровня.