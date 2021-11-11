Экономика еврозоны отскочила выше прогноза

Еврокомиссия улучшила свой экономический прогноз на этот год для стран еврозоны. В Брюсселе говорят о так называемом отскоке производственных и финансовых показателей после кризиса, вызванного пандемией и карантинными ограничениями.

Теперь люди возвращаются к работе с клиентами и, по оценкам Еврокомиссии, по итогам года рост экономики еврозоны составит 5%. В 2022 г. темпы подъёма показателей немного снизятся, но всё равно, как полагают в Брюсселе, окажутся выше 4%.

Перспективы восстановления и роста экономики еврозоны связывают с целым рядом факторов, среди которых — развитие эпидемии и то, как быстро предложение адаптируется к активному изменению спроса.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони упомянул и другие важные обстоятельства роста еврозоны:

«Значительный отскок экономики сопровождался неожиданно быстрым ростом инфляции. Годовая инфляция в еврозоне в октябре составила 4,1%. Это отражает такие сильные базовые эффекты, как повышение цен на энергию и нарушение цепочек поставок».

Наибольшие опасения аналитиков связаны с последствиями структурных изменений в экономике из-за пандемии. Темпы инфляции могут оказаться ещё выше, если проблемы с поставками и объёмами производства сохранятся. Расходы на заработную плату в этом случае обернутся ростом цен для потребителей.