Мировая экономика после пандемии будет восстанавливаться неравномерно

В большинстве стран мира показатели роста ВВП вернутся к докризисным к концу 2022 года. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) . Однако, отмечают эксперты, восстановление будет неравномерным, во многих государствах ОЭСР уровень жизни не вернется к тому, который ожидался до пандемии.

Рост мирового ВВП в нынешнем году по прогнозам может составить почти 6%. В 2022 - 4,4%. ВВП Еврозоны после после кризиса вызванного пандемией вырастет предположительно на 4,3% в 2021 году и 4,4% в 2022 -ом.

Лоуренс Бун, ведущий экономист Организации экономического сотрудничества и развития, комментирует ситуацию: "Если исходить из существующей политики, еврозоне потребуется примерно на год больше чем Соединенным Штатам, чтобы вернуть экономику на докризисный уровень. Политика по-прежнему играет огромную роль. Понимаете, во время первой фазы кризиса всем была оказана большая поддержка, и я думаю, что это было правильно. Сейчас мы находимся в своего рода переходной фазе, поэтому политика должна сместиться в сторону адресной поддержки, а так же инвестиций".

Саша Вакулина, Euronews: "Мировая экономика столкнулась с экстраординарным кризисом, причиной которого стала пандемия коронавируса. Как сделать так, чтобы восстановление и рост экономики были более социально ориентированы?"

Лоуренс Бун, ведущий экономист ОЭСР: "Что касается переходного периода, то у него должны быть определенные особенности. Речь сейчас идет не только о помощи населению и компаниям, чья деятельность до сих пор нарушена, но и о продуманных инвестициях. Кроме того, правительствам нужно готовиться к возможному повторению чрезвычайных ситуаций, в том числе в сфере здравоохранения. Поэтому властям необходимо улучшать системы национального здравоохранения и образования, а так же инвестировать в проекты связанные с климатом, и цифровые технологии. Вопросов много. И правительствам придется пересмотреть свою бюджетную политику с тем, чтобы понять, смогут ли они в будущем решать подобные проблемы".