В Барселоне в пятницу бары и рестораны переполнены: в столице Каталонии отменили санитарные пропуска в заведения общественно питания и, например, в фитнесс-центры. Сняли и ограничение "больше десяти не собираться". Ещё неделю назад каталонские власти отменили ночной комендантский час, введённый на зимние праздники.

Но далеко не все рады отмене ограничений.

"Огромное облегчение, огромное — видеть, как почти все ограничения последних месяцев потихоньку, но отменяются".

"Такие резкие перемены — это очень плохо. Раньше мы могли прийти в ресторан и по крайней мере знать, что у всех вокруг нас есть "ковидные паспорта" и что они следуют правилам".

В Дании во вторник обещают отменить почти все связанные с ковидом ограничения. В то же время, многие компании королевства уже сообщили, что не освободят своих сотрудников от таких процедур, как дезинфекция рук или обязанность самоизолироваться при признаках инфекции.

В Германии, несмотря на постепенный рост числа заражённых, также призывают к спокойствию.

Карл Лаутербах, министр здравоохранения Германии:

"Я считаю, что волну омикрона в Германии взяли под контроль. Имеется в виду, что вы, конечно, не можете контролировать саму волну пандемии, но можно контролировать её последствия. И это и есть наша задача. Мы хотим минимизировать последствия".

На этом фоне в России, как и при предыдущих волнах, пик наступает несколько позже, чем в Западной Европе. В пятницу по официальным данным отмечено 98 тысяч новых случаев; но и врачи, и политики считают, что фактические цифры заметно больше — из-за заразности омикрона и, в то же время, менее выраженных симптомов. Уже заметно больше обращений к терапевтам — но темпы госпитализаций и направлений в реанимацию растёт далеко не так быстро.