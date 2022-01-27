Отмена масок: радостно и страшно

В Великобритании в общественном транспорте и на железных дорогах всё больше пассажиров. Правительство страны отменило большинство коронавирусных ограничений. Одни сняли маски с явным облегчением, другие не готовы пока отказаться от защиты.

"Такое чувство, что эти ограничения уже сто лет как. Я ещё побаиваюсь, и пока хожу в маске, но всё равно это большое облегчение: два года нас или не выпускали из дома, или ограничивали, и это было очень утомительно, особенно для моих сверстников. Так что да, я ещё пока боюсь, но всё равно очень рада".

В Дании с 1-го февраля также обещают отменить все ограничения. Там настроения такие же: кто-то очень рад, а кто-то боится.

"Нельзя нам снимать маски, нет! Потому что ещё рано. Смотрите, как много кругом зарзившихся. Это совсем нехорошо".

В Марселе, как и по всей Франции, по четвергам бастуют учителя и преподаватели. Они требуют установить чёткие и неизменные правила. Протокол — что делать, если в школе обнаружился вирус — менялся за последнее время несколько раз, и это утомило и учителей, и родителей.

"То, как пытаются справиться с этим кризисом, усложнило нашу работу до предела. В марсельских школах учителя валятся, как домино".

Во Франции с понедельника также обещают отменить ряд ограничений — например, можно будет ходит по улице без масок. Но, с другой стороны, почти везде теперь требуются новые "вакцинные пропуска".