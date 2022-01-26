Причина приостановки плановой госпитализации – беспрецедентная заболеваемость COVID-19 среди детей. В столичном Департаменте здравоохранения сообщают, что в Москве за две недели число заболевших в этой возрастной группе выросло в 14 раз – с 2 до 28 тысяч в неделю.

С диагнозом коронавирусная инфекция в Москве каждый день госпитализируют 120 детей. Это в десять раз больше, чем в начале года. Сотрудники департамента просят горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитывают, что уже скоро от них можно будет отказаться.

"[Эти меры] направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экстренная медицинская помощь детям будет оказываться в полном объеме.

Неделю назад резко возросли показатели по госпитализации детей в Великобритании, Италии и США. Российские медики тогда заявили, что ждут роста числа детей в стационарах в ближайшие недели. О том, что штамм омикрон опасен для детей стало известно еще в конце ноября: в эпицентре распространения этого варианта коронавируса в ЮАР был зафиксирован высокий уровень госпитализации маленьких детей с инфекцией.

Академик РАН Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи Минздрава России, полагает что заболеваемость среди детей выросла, поскольку их не вакцинировали. По его словам, необходимо достичь уровня вакцинации в 70-80% для создания коллективного иммунитета. Накануне Гинцбург сообщил, что исследование вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около трех-трех с половиной месяцев. Детская вакцина также будет двухкомпонентной.

Детский фонд ООН сообщает, что в настоящее время растет число вакцин, одобренных для использования среди детей. Вакцины Moderna и Pfizer были одобрены ВОЗ для использования среди подростков в возрасте 12 лет и старше. Исследования эффективности и безопасности использования вакцин для детей в возрасте до 12 лет продолжаются. В настоящее время ВОЗ рекомендует вакцинацию детей только после достижения в странах высокой степени охвата вакцинацией двумя дозами в более приоритетных группах населения. Дети и подростки, как правило, переносят болезнь в более легкой форме по сравнению со взрослыми.