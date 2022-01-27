Расстрел в Днепре: подал в отставку командующий Нацгвардией Украины

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку после расстрела солдатом-срочником сослуживцев.

В четверг в Днепре боец Нацгвардии Артемий Рябчук открыл огонь по караульным во время выдачи оружия на территории завода "Южмаш" , а затем сбежал, прихватив с собой оружие.

В результате погибли 5 человек, в том числе сотрудница завода, еще пятеро получили ранения.

Позднее, решив сдаться, солдат-срочник сообщил полиции о своем местонахождении. Он задержан.

Возбуждено три уголовных дела - об умышленном убийстве, дезертирстве с оружием и о служебной халатности.

Мотивы военнослужащего пока неизвестны. В отношении срочника проведут психиатрическую экспертизу

Расследованием случившегося займется комиссия МВД, в частности она изучит, как Артемий Рябчук проходил медкомиссию и как получил разрешение на ношение оружия.