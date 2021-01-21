Расстрел сослуживцев: защита обжалует приговор "с большой долей вероятности"

Защита приговоренного Вторым Восточным окружным военным судом к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который в октябре 2019 года расстрелял восемь человек в войсковой части в Забайкальском крае, будет добиваться обжалования приговора "с большой долей вероятности". Об этом Euronews сообщил адвокат подсудимого Равиль Тугушев. По его словам, он уже заручился согласием отца Рамиля, но для принятия окончательного решения ему еще предстоит получить ответ самого молодого человека, а также ознакомиться с протоколом судебного заседания и мотивировочной частью решения суда.

"То, что нам удалось избежать пожизненного срока, мы считаем уже позитивным. Мы донесли свою позицию до присяжных, присяжные вынесли вердикт. Но 24 года - это очень жесткое наказание, учитывая ряд смягчающих обстоятельств, в частности противоправные действия потерпевших, неуаставные отношения. Кроме того, Рамиль ранее не судим, полностью признал вину и содействовал в рассмотрении других дел, касающихся неуставных отношений. Почему суд не учел данные смягчающие обстоятельства - непонятно", - отметил Тугушев.

Сам Шамсутдинов в ходе судебного следствия заявлял, что считает себя виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Свой поступок молодой человек объяснил насилием в войсковой части.

В марте прошлого года Руслан Мухатов, его сослуживец, был приговорен к двухлетнему условному сроку и штрафу в 30 тысяч рублей: суд счел действия солдата, принуждавшего сослуживцев к изнурительным тренировкам, нарушением уставных отношений.

"Шок" - так описывает Тугушев реакцию на вердикт суда как самого обвиняемого, так и его отца, перенесшего в недавнем времени инсульт: "Никто иллюзий не питал, но мы рассчитывали на срок от 15 до 20".

Обжаловать решение суда уже намерена сторона обвинения: адвокат троих потерпевших Сергей Грицко заявил, что его подопечные считают приговор слишком мягким.