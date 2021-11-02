Музей в Дании открыл нацистский бункер для посетителей

В Дании в музее города Ханстхольм для посетителей открылся отсек нацистского бункера, который стоял опечатанным с 1950-го года. Это бетонное сооружения, построенное на побережье северной Ютландии, было частью "Атлантического вала". Систему укреплений нацисты возвели, чтобы предотвратить вторжения антигитлеровской коалиции на континент. Отсек площадью 300 квадратных метров был рассчитан на 35 человек.