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США

ВОЗ директоров в пандемию не меняет

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 Андрей Позняков
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Тедрос Гебрейесус
Тедрос Гебрейесус   -   Авторское право  Salvatore Di Nolfi/

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус идёт на второй пятилетний срок. Его выдвинул исполком ВОЗ, Гебрейесус единственный кандидат на выборах, которые пройдут на генеральной ассамблее организации в мае.

В своём выступлении после выдвижения Гебрейесус уделил особое внимание коронавирусу. Он заявил, что, несмотря на появление новых штаммов, у человечества есть необходимые инструменты для борьбы с инфекцией и уже в этом году активная фаза пандемии может завершиться.