ВОЗ директоров в пандемию не меняет

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус идёт на второй пятилетний срок. Его выдвинул исполком ВОЗ, Гебрейесус единственный кандидат на выборах, которые пройдут на генеральной ассамблее организации в мае.

В своём выступлении после выдвижения Гебрейесус уделил особое внимание коронавирусу. Он заявил, что, несмотря на появление новых штаммов, у человечества есть необходимые инструменты для борьбы с инфекцией и уже в этом году активная фаза пандемии может завершиться.