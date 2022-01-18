ВОЗ предвидит новые варианты коронавируса

Во Франции зафиксирован рекордный суточный показатель заражаемости COVID-19 - около 465 тысяч новых случаев.Это почти на 100 тысяч больше, чем прошлый антирекорд от 11 января.

Другие страны, такие как Румыния, Россия, Великобритания и Италия также сообщили о росте заболеваемости.

Всего в мире за минувшую неделю выявлено более 18 млн случаев заражения. При этом ВОЗ отмечает, что уровень смертности от ковида остается стабильным, но расслабляться пока рано.

Эта пандемия еще не закончилась, и с невероятным ростом омикрона во всем мире, вероятно, появятся новые варианты Тедрос Аданом Гебрейесус гендиректор ВОЗ

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) призывает фармацевтические компании работать над комплексными вакцинами от разных вариантов коронавируса. Также медицинский регулятор еще раз предостерег от частой ревакцинации.

Изучая возможные подходы к вакцинации против омикрона и других вариантов вируса, члены ICMRA (Международной коалиции органов по регулированию лекарственных средств) согласились с тем, что с глобальной точки зрения введение нескольких бустерных доз с короткими интервалами не будет устойчивым в долгосрочной перспективе Марко Кавальери глава отдела по стратегии вакцинации EMA

Кроме вакцины фармацевтический гигант Pfizer теперь ставит и на лекарство от COVID в таблетках Paxlovid. Его производством с 3 квартала этого года теперь займется Франция. Новый препарат показал 90% эффективность у пациентов из групп риска.

Но в большинстве европейских стран вакцинацию все еще считают главным оружием в борьбе с вирусом.

Например, в берлинском музее Форум Гумбольдтов в течение трех дней желающие могут сделать прививку от ковида. По мнению властей эта акция поможет спасти сектор культуры, доступ к которому положен только вакцинированным.