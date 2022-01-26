Выборы президент Италии: третья попытка — неудачная

Парламент Италии с третьей попытки не смог избрать президента страны. Голосование вновь объявлено недействительным, поскольку из 978 бюллетеней 412 оказались пустыми.

Политические партии пока никак не могут договориться: на выборах главы государства в Италии нет "официальных" кандидатов; депутат может вписать теоретически любое имя. Но, как правило, кандидатура — результат внутрипартийных и межпартийных переговоров.

Число туров формально не ограничено. За последние полвека трижды получалось так, что президента удавалось избрать лишь с 16-й попытки. Чтобы ускорить процесс, в первых трёх турах президенту необходимо набрать 2/3 голосов коллегии, а с четвёртого — достаточно простого большинства.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Во время четвёртого тура, в четверг, мы поймём, сможет ли большинство в парламенте прийти к согласию и готово ли оно назвать собственных кандидатов, поскольку представленные до сих пор имена не нашли поддержки. Кроме того, с четверга порог голосов, необходимых для избрания президента, снизится до 505".