Новый взгляд на политику в Италии

Председателя Европарламента Давида Сассоли похоронили с государственными почестями на кладбище небольшого города Сутри в 50 км. от Рима недалеко от его дома.

Коллеги, проводившие его в последний путь, говорят, что коллективная боль потери такого политического тяжеловеса придаст новый импульс развитию отношений Италии и европейских идеалов.

Пьеро Фассино, итальянский политик, левоцентрист: "Он был выдающимся председателем Европарламента, потому что интересы людей, попавших в беду, были ему чрезвычайно близки. Хочу напомнить, с какой решимостью он прикладывал усилия к приему мигрантов и как он защищал открытую Европу о тех, кто хотел закрыть ее за стеной и колючей проволокой".

"Скоропостижная кончина Давида Сассоли привнесла в политическую жизнь Италии идеи европейской интеграции, сдержанность и общие цели, и все это — накануне предстоящего в парламенте голосования по кандидатуре нового президента страны", — передает из Рима корреспондент Euronews Серджио Кантоне.

"Те, на кого возложена обязанность по выборам нового президента республики, должны в первую очередь руководствоваться тщательной оценкой интересов общества и общественной пользы. Надеюсь, что все пройдет в в спокойной атмосфере, с принятием общих обязательств для общего блага", — говорит Джанни Летта, советник бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони.

Наблюдатели отмечают, что вместе со скорбью появилось и новое представление о том, каким народ Италии хочет видеть свой политический класс. Президентские выборы, назначенные на 24 января, могут стать для этого поворотным моментом.