"Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на состоявшейся в конце прошлой недели в Женеве встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы не исключаем, что вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы если не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договорённостей", - сказал Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщения о готовящемся вторжении называл "информационным вбросом".

"Байден говорил, что если будет это эфемерное вторжение на Украину - видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, - тогда Россия будет финансово изолирована", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Чуть ранее Песков упомянул, что реакция России вынужденная - это ответные меры Москвы на расширение НАТО на Восток:

Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это "красная линия" Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

"Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это "красная линия". Но в любом случае, всё, что Россия делает, - всё делается в рамках территории Российской Федерации. Это не российские солдаты приехали в Латинскую Америку, это американские приезжают сюда", - подчеркнул Песков.

Сам же российский президент, отвечая на просьбу развеять сомнения в том, что Россия не собирается нападать на Украину, отвечал, что его беспокоит размещение натовских военных и оружия на территории соседнего государства. Владимир Путин в своих заявлениях не раз упоминал о существующих якобы договоренностях, что НАТО не будет расширяться на Восток.

«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», - сказал Путин.

Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия Владимир Путин президент РФ

По словам президента России, расширение НАТО на восток за счёт Украины - это один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, комментируя информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину, назвал сообщения СМИ по этому поводу ложью, и подчеркнул, что военная деятельность, осуществляемая на российской территории, не требует уведомления других стран.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", - сказал Герасимов.

Вместе с тем глава Генштаба РФ подчеркнул, что что любые провокации со стороны Украины по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться, но не упомянул, каким именно образом.

"Создается тревожное ощущение, что Москва действительно готовится к наступательной операции"

Российский военно-политический эксперт Юрий Федоров в интервью Euronews высказал мнение, что Москва не хочет отпускать Украину в НАТО, так как это станет политическим поражением президента Путина.

Если отвлечься от декларативных заявлений обеих сторон и посмотреть, что происходит вдоль границ с Украиной, то мы увидим тревожные признаки. Первое - это реальная перспектива создания крупной российской группировки в Белоруссии, которая создается в процессе готовящихся учений и вполне возможно, что она останется там и после завершения этих учений. Второе - есть сообщения, что в войсках, которые дислоцированы вокруг, Украины появляются части поддержки и обеспечения, что необходимо для ведения действительно боевых действий. Это создает тревожное ощущение, что Москва действительно готовится к наступательной операции. Но подготовка и проведение это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Политическое решение о ее проведении пока не принято.

- Если такое политическое решение принято, то под каким предлогом и куда идут войска?

Предлог очевидный, он просматривается в той риторике которая идет из Москвы: что-то вроде провокации в зоне соприкосновения между Украиной и ОРДЛО. Возможно, какая-то провокация будет выдана за попытку украинских войск вторгнуться, на которую Россия не сможет не ответить, вот такой сценарий. Что касается военных действий, то здесь можно только гадать. В профессиональных публикациях уже давно просматриваются три операции. Первая - десантная операция по захвату Одессы. Вторая - наступление из Ростова и Донецка на Мариуполь. Третья - по захвату Харькова.

- В Кремле считают, что Запад обманул Россию: НАТО вопреки обещаниям расширяется на Восток. Выполнимы ли требования Москвы о нерасширении блока в восточном направлении?

Если называть вещи своими именами это предложение к НАТО и Соединенным Штатам просто капитулировать перед Россией. Это требование заведомо обречено на провал. Тем более после ультиматума. Да, Путин и другие российские чиновники не раз заявляли, что устно давались обещания о нерасширении. Но эти заявления основаны на неверной информации. Сам Горбачев очень уклончиво говорил об этом. В некоторых интервью он объяснял, что НАТО не будет создавать и развертывать военную инфраструктуру и войска в бывшей ГДР, на востоке Германии. Вот о чем шла речь. Причем были даны юридически обязывающие обещания.

- Почему России так не хочется отдавать Украину в НАТО?

Это будет политическое поражение Путина. Тут уместно повторить слова Меркель о том, что российский президент живет в иной реальности. Проблема заключается в том, что никто Украину в ближайшие годы принимать в НАТО не собирается. Об этом открыто говорили и говорят все западные политики. Украина не готова к вступлению в НАТО. Но понадобилось зачем-то эту проблему поставить так остро, выдвинуть политические требования. Но я повторяю, это невозможно.

- Украина в самом деле не готова к членству в НАТО?

Если говорить об официальной позиции Вашингтона, то в Украине недостаточно развиты демократические институты и не очень хорошо ведется борьба с коррупцией. Американцев беспокоит наличие, как они считают, представителей российской агентуры в высших органах власти Украины. Речь идет о некоторых людях очень близких к президенту. Кроме того есть ряд стран Европы, членов НАТО, которые категорически против принятия Украины в блок, полагая, что не нужно раздражать Москву. А вступление в НАТО естественно требует консенсуса всех участников этой организации. Особой необходимости принимать Украину в НАТО и нет, если будет достигнута договоренность с Россией об отводе войск от границ и, в перспективе, соглашение о некоторых ограничениях по развертыванию войск вдоль границы со странами-членами НАТО.

Цель Вашингтона сейчас - остановить возможную военную агрессию против Украины и дать этой стране возможность решать экономические, социальные, политические и другие проблемы в более-менее спокойной обстановке.