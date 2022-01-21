В России за минувшие сутки зафиксировано 49 513 случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум за весь период пандемии, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Москве за сутки выявили 15 987 заразившихся, в Санкт-Петербурге - 5 922, в Подмосковье - 4 424. Для всех этих регионов число заболевших стало наибольшим с начала распространения инфекции. Распространение штамма омикрон отмечено в 57 регионах страны. Количество госпитализаций за сутки составило свыше девяти тысяч. Число летальных исходов за сутки - 692. Эксперты предполагают, что смертность при заражении штаммом омикрон в 5-10 раз меньше, чем от других вариантов коронавируса.

Доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает 4% Михаил Мурашко глава Министерства здравоохранения РФ

По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, вакцинация остается самым надежным способом защиты. По данным министра, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает 4%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах - это непривитые граждане.

Из-за роста заболеваемости в Кремле допустили, что послание президента Федеральному собранию может быть перенесено на более поздний срок.

"Конечно, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень кривой очередной волны. Если это будут пиковые значения, то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин ранее заявил, что из-за распространения штамма омикрон и прошедших праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире за сутки было зарегистрировано более 3,7 млн заразившихся коронавирусом, что является самым высоким суточным показателем за все время пандемии. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, в США - 67 437 353, далее следуют Индия (38 218 773), Бразилия (23 211 894), Великобритания (15 506 754) и Франция (14 779 277).