COVID: больше случаев, меньше ограничений

COVID: больше случаев, меньше ограниченийКомментарии
Во Франции уровень заражения коронавирусом остается самым высоким в Европе. Но при этом количество пациентов в палатах интенсивной терапии, наоборот, сокращается. Отсюда и ослабление ограничений: после 2 февраля на улице будет больше не нужно носить маски, а 16 числа – вновь откроются ночные клубы.
Мнения французов разделились.
– Пока я вижу, что проблема не решена – буду носить маску.
– Никогда и не носил ее на улице.
– Дышать воздухом, видеть выражение лиц людей... Это, конечно, совсем другое.
Такое ослабление ограничений связывают и с заменой санитарных пропусков на "вакцинные": с понедельника не прошедшие полный курс вакцинации французы больше не смогут посещать многие общественные места с ПЦР-тестом.
В Испании – похожая ситуация. Количество заражений COVID-19 растет, но тяжелых больных становится меньше. Так что в стране понемногу отказываются от ограничений. Например, правительство Каталонии с пятницы отменяет комендантский час.