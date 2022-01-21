COVID: больше случаев, меньше ограничений

Во Франции уровень заражения коронавирусом остается самым высоким в Европе. Но при этом количество пациентов в палатах интенсивной терапии, наоборот, сокращается. Отсюда и ослабление ограничений: после 2 февраля на улице будет больше не нужно носить маски, а 16 числа – вновь откроются ночные клубы.

Мнения французов разделились.

– Пока я вижу, что проблема не решена – буду носить маску.

– Никогда и не носил ее на улице.

– Дышать воздухом, видеть выражение лиц людей... Это, конечно, совсем другое.

Такое ослабление ограничений связывают и с заменой санитарных пропусков на "вакцинные": с понедельника не прошедшие полный курс вакцинации французы больше не смогут посещать многие общественные места с ПЦР-тестом.

В Испании – похожая ситуация. Количество заражений COVID-19 растет, но тяжелых больных становится меньше. Так что в стране понемногу отказываются от ограничений. Например, правительство Каталонии с пятницы отменяет комендантский час.