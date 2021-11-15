Военные Мьянмы освободили американского журналиста

Власти Мьянмы освободили американского журналиста Дэнни Фенстера, три дня назад приговоренного к 11 годам лишения свободы. Об этом с военным командованием страны договорился бывший посол США в ООН Билл Ричардсон. Дэнни Фенстер работал редактором в англоязычном издании Myanmar Now, известном критикой в адрес властей. Журналиста обвинили в терроризме, контактах с запрещенными организациями и нарушении визового режима.