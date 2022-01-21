Правительство Молдавии повышает тарифы на газ и винит "Газпром"

Правительство Молдавии принимает экстренные меры для расчёта перед Москвой за газ и критикует «Газпром» за угрозы прекратить поставки топлива.

В ожидании новых платёжек ЖКХ

Национальное агентство по регулированию в энергетике рассматривает возможность резкого увеличения стоимости газа для потребителей. Тарифы могут возрасти на 45%, — на этом настаивает компания «Молдовагаз».

Парламент тем временем поддержал увеличение компенсаций на оплату услуг центрального отопления в города: предполагается, что это смягчит последствия подорожания газа. Одновременно депутаты одобрили заимствование более 400 млн долларов у Международного валютного фонда «для поддержки бюджета», в частности, статей, связанных с энергетикой.

Об угрозе подорожания газа для жителей Молдавии предупреждает и премьер-министр Наталья Гаврилица. Она обещает «сделать всё, чтобы граждане не ощутили новый рост тарифов».

«Недружественный шаг»

Вместе с тем глава правительства назвала «недружественным жестом» письменное обращение «Газпрома» с требованием погасить задолженность по подписанному недавно контракту. Гаврилица заявляет, что Москве следовало отсрочить выплату 25 млн долларов на 10 дней или на месяц:

«На наш взгляд, при минимальной готовности к сотрудничеству можно было найти коммерческие решения».

Российская компания грозилась перекрыть поставки газа в соответствии с контрактом, если до вечера 20 января Кишинёв не переведёт платёж за предыдущий месяц и аванс за февраль. В «Молдовагазе» говорили, что для этого не хватает около 25 млн долларов. Руководство компании объяснило финансовые трудности ростом закупочной цены на топливо — с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.

В итоге парламент объявил чрезвычайное положение на 60 дней, а недостающие средства в форме аванса «Молдовагазу» предоставило правительство. В итоге прекращения поставок удалось избежать.

Дежавю

Похожая ситуация сложилась прошлой осенью, когда Молдавия столкнулась с угрозой прекращения поставок газа из-за разногласий между «Газпромом» и «Молдовагазом». Тогда стороны по-разному оценивали размеры задолженности Кишинёва перед Москвой.

Молдавия настаивала на проведении аудита, а также требовала пересмотреть закупочные цены на газ, которые предлагала Россия. В итоге был подписан пятилетний контракт, который вступил в силу 1 ноября.

Тарифы для потребителей выросли тогда почти в 2,5 раза.