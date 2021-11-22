Молдавия ищет деньги на российский газ

Молдавия обещает выплатить задолжность перед "Газпромом".

Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что компания уже обратилась к правительству с просьбой выделить займ в размере 74 млн долларов, именно такую сумму Кишинев задолжал России за октябрь и половину ноября. Газпром обещает перекрыть поставки, если платежи не поступят.

По словам официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, компания крайне разочарована невыполнением Молдавией своих контрактных обязательств", отметив, что очередной срок текущих платежей - 22 ноября.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет.

По новому соглашению цена российского газа для Молдавии привязывается к рыночным ценам и составляет $450 за тысячу кубометров.

Образовавшийся долг молдавская сторона объясняет кассовым разрывом, который возник из-за того, что "в октябре действовал старый тариф для потребителей - 150$ за тысячу кубометров, а Кишинев закупал его по $790".