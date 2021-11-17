Россия отвергает обвинения Евросоюза в использовании газового кризиса для политического давления на правительство Молдавии. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, принимая в Москве своего молдавского коллегу Нику Попеску:

«Некоторые наши западные коллеги, включая заметно активизировавшегося верховного представителя Евросоюза господина Борреля, комментируя эти позитивные договорённости, почему-то сочли уместным и возможным обвинять Российскую Федерацию в оказании политического давления на Молдову. Это не так, это продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее на нашем общем пространстве».

В ходе брифинга министров иностранных дел был затронут вопрос и о самопровозглашённой Приднестровской республике. Попеску подчеркнул, что Кишинёв по-прежнему считает приоритетом своей политики вывод российских военных из региона.

С разногласиями о статусе Приднестровья связывали проблемы с продление контракта на поставки российского газа в Молдавию. В Кишинёве обвиняли «Газпром» в стремлении переложить на молдавскую сторону долги Тирасполя за газ.

При подписании нового контракта 29 октября Россия и Молдавия договорились о частичном признании претензий Москвы и о проведении аудита задолженности.